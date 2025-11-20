Giornale di Brescia
Tajani, 'l'Europa deve avere un ruolo nella pace per Kiev'

BRUXELLES, 20 NOV - "Sono solo indiscrezioni giornalistiche, è difficile commentare indiscrezioni giornalistiche. Quando sarà presentato faremo un'analisi approfondita. Come è sempre stato detto, l'Europa dovrà svolgere anch'essa un suo ruolo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando al consiglio affari esteri a proposito del possibile piano Usa per la pace in Ucraina. "Ma l'Ucraina rappresenta anche una barriera di sicurezza per l'Europa: se cade l'Ucraina aumentano i rischi per l'Europa e questo non possiamo assolutamente accettarlo né permetterlo", ha aggiunto.

BRUXELLES

