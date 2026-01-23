Tajani, legge impedisce figura politica alla presidenza della Consob

ROMA, 23 GEN - "Credo che la Consob non debba essere parte di una spartizione tra i partiti ma debba essere affidata alla guida di una persona di alto livello, competente, che conosca il sistema e possa veramente garantire il reale funzionamento della Borsa. Che è un impegno non secondario e non può essere una decisione non solo non condivisa, ma neanche, una divisione tra partiti. Ho anche il dubbio che un politico possa fare il presidente perché la legge lo impedisce". Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani a margine del business forum Italia-Germania a Roma. "E quindi si vedrà, ne parleremo. Forza Italia non vota nel Consiglio dei ministri qualcosa di cui non si è mai discusso", aggiunge.