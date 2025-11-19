Giornale di Brescia
Tajani, lavoriamo incessantemente per la liberazione di Trentini

ROMA, 19 NOV - "Il caso Trentini ci sta molto a cuore, lavoriamo incessantemente per la sua liberazione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'intervista al Messaggero Veneto. "Le situazioni sono diverse da paese a Paese: in Iran, per esempio, Cecilia Sala fu liberata presto, come Alessia Piperno, mentre altri ostaggi francesi sono stati liberati dopo anni". Con il Venezuela, ha aggiunto, "la situazione è più complessa. Ma non ci arrendiamo, abbiamo contatti continui anche attraverso canali indiretti".

ROMA

