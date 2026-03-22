Tajani, l'acqua è un diritto e un fattore di stabilità

ROMA, 22 MAR - "L'acqua è una risorsa essenziale, un diritto e un fattore di stabilità. Promuovere la cooperazione sull'acqua significa prevenire conflitti, sostenere lo sviluppo e rafforzare la pace". E' quanto dichiara il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione della Giornata mondiale dell'acqua che si celebra oggi. "È inaccettabile - aggiunge - che 2 miliardi di persone nel mondo non abbiano accesso sicuro all'acqua potabile, fra cui il 32% della popolazione africana". "L'Italia - prosegue - è in prima linea per trovare soluzioni comuni: ci riuniremo a Roma in autunno con gli oltre 40 Paesi dell'Unione per il Mediterraneo, e con il Piano Mattei continuiamo a mettere al centro il tema dell'accesso e della gestione sostenibile delle risorse idriche".