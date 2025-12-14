Tajani, la mobilitazione contro l'antisemitismo resti massima

ROMA, 14 DIC - "Condanno fermamente l'attentato terroristico che ha colpito cittadini di fede ebraica, questa volta riuniti per una festività a Sidney in Australia. Scene raccapriccianti di questo ennesimo assalto ci ricordano che la nostra vigilanza e mobilitazione contro l'antisemitismo e l'odio razziale devono continuare ad essere massime. Esprimo vicinanza al Governo australiano. I miei pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite, ai loro cari e alle comunità ebraiche". Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.