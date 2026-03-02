Giornale di Brescia
Tajani, la linea politica è quella della Ue, Italia non isolata

ROMA, 02 MAR - "La linea politica (dell'Italia, ndr) è quella dell'Unione europea. Non siamo isolati, abbiamo partecipato a una riunione e approvato un documento, quella è la linea che segue l'Ue e noi non siamo affatto isolati". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella replica alla sua informativa sull'Iran davanti alle commissioni di Camera e Senato.

