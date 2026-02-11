Giornale di Brescia
Italia e Estero

Tajani, la Lega avrà l'ultima parola su Futuro nazionale in coalizione

AA

ROMA, 11 FEB - "La lega avrà sempre l'ultima parola su questa questione, ne parleremo quando sarà il momento opportuno ma la Lega ha giustamente diritto ad avere l'ultima parola". Così il vicepremier e leader di FI interpellato alla Camera a margine del voto di fiducia sul decreto Ucraina sulla possibilità che alle prossime elezioni si possa fare un accordo con il partito di Roberto Vannacci che tenga Futuro Nazionale nella coalizione di centrodestra.

Argomenti
ROMA

