Tajani, la classe dirigente di FI sia scelta della base

ROMA, 25 LUG - "Forse perché io sono sempre stato eletto con le preferenze e il sistema proporzionale, sono assolutamente convinto che la classe dirigente di un partito debba essere scelta dalla base, dagli iscritti, e non imposta da un segretario o dai vicesegretari che sono eletti dal Congresso": lo ha detto il segretario di Forza Italia Antonio Tajani al Consiglio nazionale del partito, a proposito delle modifiche dello statuto che saranno votate. "Abbiamo fatto un grande passo avanti, facendo fare i Congressi provinciali e comunali, ne abbiamo fatti 1.100. E ora dobbiamo avere il coraggio di far eleggere anche i segretari regionali - ha aggiunto -. Non è una scelta né per rinforzare né per indebolire il segretario nazionale. Un segretario nazionale che non è in grado di governare un partito, un partito pienamente democratico, non è all'altezza di fare il segretario nazionale".