Tajani, Italia vuole essere portatrice di pace nel Mediterraneo

ROMA, 25 NOV - "La guerra in Medio Oriente sembra non avere fine ma come dice papa Francesco non dobbiamo abituarci alla guerra. La priorità assoluta resta quella di un cessate il fuoco in Libano e a Gaza. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo i Med Dialogues a Roma, alla presenza del presidente Sergio Mattarella. Una presenza che "ci onora e conferma il carattere strategico del Mediterraneo per gli equilibri strategici internazionali". L'Italia vuole essere "portatrice di pace" nel Mediterraneo con le "parole d'ordine crescita, pace e sviluppo". E in questi tre giorni l'Italia sarà il luogo del "dialogo", con i Paesi della regione, in occasione di questi Med Dialogues, e nel G7, con la ministeriale esteri di Fiuggi. "Il dialogo è sempre possibile, mai arrendersi di fronte alle difficoltà".