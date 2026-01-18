Tajani, 'Italia sa mediare, può svolgere un ruolo su Groenlandia'

MISURATA, 18 GEN - "Noi cerchiamo sempre di usare il buonsenso, perché parliamo con tutti e diciamo sempre la verità. Abbiamo lavorato bene in occasione dell'accordo sui dazi, credo che potremo lavorare bene anche in questa fase. L'importante è farsi comprendere, il presidente del Consiglio ha un dialogo con gli Stati Uniti ma anche con gli europei e credo che l'Italia, proprio per sua natura, per la sua capacità di mediazione e di saper dialogare con tutti, potrà svolgere un ruolo positivo per trovare accordi perché non c'è assolutamente bisogno né di guerre commerciali né di contrasti. Serve il dialogo e bisogna trovare il modo di trovare delle soluzioni che non penalizzino nessuno". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Misurata.