Tajani, 'Italia favorevole al congelamento degli asset sine die'

HEIDELBERG, 12 DIC - "L'Italia è favorevole a stabilizzare la situazione, quindi votiamo a favore. Poi si aprirà un dibattito politico al Consiglio su quello che sarà lo strumento migliore per aiutare l'Ucraina". Lo ha detto Antonio Tajani rispondendo a una domanda sul dossier asset russi ed il loro congelamento sie die come primo passo. "Noi abbiamo sempre detto che avevamo qualche riserva non tanto sulla scelta politica, quanto sulla base giuridica per l'utilizzo di frozen asset. Ci può essere anche un altro strumento per finanziare l'Ucraina con garanzie che poi devono essere fuori naturalmente del debito pubblico. Quindi è un dibattito in corso. Intanto al Coreper si è votato per congelare i beni, poi vedremo cosa si farà e lo deciderà il Consiglio. Fermo restando che l'Italia vuole aiutare l'Ucraina, il tema è più giuridico che altro", ha aggiunto.