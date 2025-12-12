Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tajani, 'Italia favorevole al congelamento degli asset sine die'

AA

HEIDELBERG, 12 DIC - "L'Italia è favorevole a stabilizzare la situazione, quindi votiamo a favore. Poi si aprirà un dibattito politico al Consiglio su quello che sarà lo strumento migliore per aiutare l'Ucraina". Lo ha detto Antonio Tajani rispondendo a una domanda sul dossier asset russi ed il loro congelamento sie die come primo passo. "Noi abbiamo sempre detto che avevamo qualche riserva non tanto sulla scelta politica, quanto sulla base giuridica per l'utilizzo di frozen asset. Ci può essere anche un altro strumento per finanziare l'Ucraina con garanzie che poi devono essere fuori naturalmente del debito pubblico. Quindi è un dibattito in corso. Intanto al Coreper si è votato per congelare i beni, poi vedremo cosa si farà e lo deciderà il Consiglio. Fermo restando che l'Italia vuole aiutare l'Ucraina, il tema è più giuridico che altro", ha aggiunto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
HEIDELBERG

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario