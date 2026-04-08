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Italia e Estero

Tajani, 'Italia fa sua parte per l'accordo, oggi l'ambasciatore Iran alla Farnesina'

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ROMA, 08 APR - "La sospensione dei combattimenti per due settimane è un fatto molto positivo. È una buona notizia che va nella direzione di un accordo di pace, per la popolazione civile, per l'area e per Israele, ma anche per la nostra economia, con il prezzo del petrolio che sta già calando sotto i 100 dollari, evitando così impennate del prezzo dell'energia. Una boccata di ossigeno per il nostro sistema", lo sottolinea il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un post su X. "Anche l'Italia continuerà a fare la sua parte affinché nelle prossime due settimane si finalizzino gli accordi. - aggiunge - Già oggi il direttore degli Affari politici della Farnesina incontrerà l'ambasciatore iraniano in Italia". "L'Iran non può avere l'arma atomica ed è bene che gli Usa non bombardino la popolazione civile. - ha scritto ancora Tajani - La soluzione negoziale è cruciale per portare pace e stabilità, la sosteniamo assieme a tutta l'Unione Europea".

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