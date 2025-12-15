Tajani, iniziativa Usa sull'Ucraina è un'opportunità da non farci sfuggire

ROMA, 15 DIC - "La definizione del ruolo e del contributo dell'Europa per la gestione della crisi ucraina è un banco di prova fondamentale. Le prossime settimane possono essere decisive e, ancora una volta, sarà essenziale restare uniti. L'iniziativa di pace americana è un'opportunità che non dobbiamo farci sfuggire. Dobbiamo riportare la pace in Europa". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in apertura della Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori alla Farnesina.