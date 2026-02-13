Giornale di Brescia
Tajani, inevitabile chiedere le dimissioni di Albanese

MONACO DI BAVIERA, 13 FEB - "Io credo che sia inevitabile" che il governo chieda le dimissioni di Francesca Albanese come fatto da Francia e Germania. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando coi giornalisti a Monaco. "Mi sembra che le sue dichiarazioni e il suo comportamento non siano adeguati al rango che ha. Non faccio mai fatti personali, però quando hai un ruolo del genere puoi dare dei giudizi anche severi, ma non avere un comportamento che sembra più da capo fazione". In ogni caso "non è nominata dal governo, è una scelta dell'Onu però esprime posizioni che non sono del governo".

MONACO DI BAVIERA

