Tajani, indicazione del premier nel programma non sulla scheda

ROMA, 15 GEN - "Di legge elettorale se ne occupano Benigni e Battilocchio, stanno lavorando. Si farà un testo e poi ci si confronterà". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani conversando con i cronisti alla Camera. "La soluzione - ha proseguito - è quella di indicare il leader della coalizione nel programma che si presenta agli elettori. Perché sull'indicarlo nella scheda io ho dubbi costituzionali. Non è una scelta contro qualcuno. Fin quando non ci sarà il premierato, che cambia la Costituzione, è il presidente della Repubblica a indicare al Parlamento il presidente del Consiglio". "Da un punto di vista del programma - ha aggiunto - le forze di coalizione indicano agli elettori la proposta, ma non può essere una questione messa sulla scheda elettorale. Da un punto di vista giuridico ho dubbi". Infine, un passaggio sulle preferenze: "siccome ci sono dei dubbi, non possono essere un ostacolo, si può anche fare a meno".