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Italia e Estero

Tajani, in Ue prima i Paesi balcanici poi l'Ucraina

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TRIESTE, 17 MAR - "Ritengo che non si possa assolutamente eludere il processo dei paesi Balcanici: prima i paesi Balcanici, poi l'Ucraina. L'Italia fuori dal mercato balcanico sarebbe un problema. Faremo di tutto perché si possa accelerare l'adesione dei paesi Balcanici candidati a far parte dell'Unione Europea. Continueremo ad andare avanti con questa iniziativa, non abbiamo condizioni di mercato, ma iniziative per favorire la completa adesione di questi Paesi". Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, in conferenza stampa prima del summit dell'Ince a Trieste.

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