Tajani, in ambasciata in Iran resta solo il personale indispensabile

ROMA, 15 GEN - "Abbiamo detto di far andare via" dall'Iran "tutti gli italiani non stanziali, li abbiamo invitati caldamente a lasciare il paese. Ridurremo il numero delle persone che lavorano in ambasciata, rimarrà solo un numero indispensabile". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Come Fi parteciperete alle manifestazioni per l'Iran? "Ieri c'è già stata una manifestazione a cui abbiamo partecipato", ha risposto.