Tajani, 'impegno per de-escalation, canali aperti con l'Iran'

ROMA, 05 MAR - "Stella polare del nostro impegno resta la de-escalation. Vogliamo evitare assolutamente un allargamento del conflitto. Stiamo incoraggiando tutte le parti a esercitare la massima moderazione, tenendo aperti i canali di dialogo con l'Iran, senza tradire la nostra posizione: l'Iran non può dotarsi di armi nucleari e disporre di sistemi missilistici in grado di rappresentare una minaccia esistenziale per Israele, per la regione e per l'Europa". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in aula alla Camera.

Argomenti
ROMA

