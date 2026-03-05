Tajani, 'impegno per de-escalation, canali aperti con l'Iran'

ROMA, 05 MAR - "Stella polare del nostro impegno resta la de-escalation. Vogliamo evitare assolutamente un allargamento del conflitto. Stiamo incoraggiando tutte le parti a esercitare la massima moderazione, tenendo aperti i canali di dialogo con l'Iran, senza tradire la nostra posizione: l'Iran non può dotarsi di armi nucleari e disporre di sistemi missilistici in grado di rappresentare una minaccia esistenziale per Israele, per la regione e per l'Europa". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in aula alla Camera.