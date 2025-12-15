Tajani, il referendum sulla giustizia non avrà impatto sul governo

MILANO, 15 DIC - "Non abbiamo nessuna volontà di trasformare questo referendum in una battaglia politica, è tutta una battaglia di libertà, una libertà che il cittadino deve poter difendere. Ai cittadini chiederemo se si sentono tutelati dal sistema oppure se lo vogliono cambiare. Il referendum sulla giustizia non avrà nessun esito nei confronti del governo: né lo rafforzerà, né lo indebolirà". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani intervenendo con un video messaggio a un evento di Forza Italia a Milano. "Noi andremo avanti fino alla fine del 2027 per mantenere l'impegno preso nei confronti dei cittadini: ovvero fare le riforme. Noi ci impegneremo come partito per fare la campagna elettorale per il Sì. Stiamo lavorando tantissimo, non diamo mai per scontato l'esito del referendum, anche se nei sondaggi è favorito il Si" ha concluso Tajani sottolineando che Milano è "la città dove è stato infranto il principio di giustizia giusta, quindi da qui dovrà partire una straordinaria mobilitazione per la giustizia giusta".