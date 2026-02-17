Giornale di Brescia
Tajani, il governo condanna ogni tentativo di annessione della Cisgiordania

ROMA, 17 FEB - "La violenza in Terra Santa deve cessare. Questo vale anche per i coloni estremisti, le cui aggressioni colpiscono le comunità cristiane, da sempre garanti di pace e dialogo in Medio Oriente. Continuiamo a chiedere con forza a Israele di porre un freno all'azione dei coloni. Il Governo ha condannato qualsiasi ipotesi di annessione israeliana della Cisgiordania. Tentazioni che non aiutano i costruttori di pace, e che rischiano di pregiudicare la soluzione a due Stati". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle comunicazioni alla Camera in vista della prima riunione del Board of peace giovedì a Washington.

