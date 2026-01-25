Tajani, il centrosinistra è morto, resta solo la sinistra

MILANO, 25 GEN - "Possiamo fare di più se allarghiamo i mostri confini" andando "a coprire spazi lasciati liberi": il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, lo ha detto a conclusione dell'evento a Milano 'Più libertà, più crescita' aggiungendo che "il centrosinistra è morto, resta solo la sinistra". Con gli elettori rimasti smarriti sarà possibile costruire "una grande forza" popolare "europeista e atlantica, per diventare non il centro del centrodestra ma il centro della politica del Paese'.