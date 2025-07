Tajani,Hamas usa suo popolo come scudo per non far finire guerra

ROMA, 25 LUG - "E' arrivato il momento di un immediato cessate il fuoco. E noi denunciamo le responsabilità di Hamas, che sta usando il suo popolo come scudo per non fare cessare la guerra". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo il Consiglio Nazionale di Fi a Montecitorio. "E' giunto il momento di arrivare ad un immediato cessate il fuoco. Noi siamo amici di Israele ma lo abbiamo detto a Israele", ha anche detto Tajani.