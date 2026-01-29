Giornale di Brescia
Tajani, 'grande convergenza in Ue sui pasdaran in lista terroristi'

AA

BRUXELLES, 29 GEN - "Si sta andando verso un accordo politico per inserire i pasdaran nell'elenco delle organizzazioni terroristica. Oggi ci sarà una decisione politica, poi quella concreta nelle prossime settimane. Ma mi pare ci sia una grande convergenza da parte di tutti i Paesi dopo quello che è accaduto nelle scorse settimane." Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo alla riunione con gli omologhi europei.

Argomenti
BRUXELLES

