Tajani, governo preoccupato per quello che succede in Iran

ROMA, 11 GEN - "Il governo italiano esprime grande preoccupazione per quello che da giorni sta accadendo in Iran. Sostengo le aspirazioni democratiche del popolo iraniano". Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani chiedendo "alle Autorità di garantire i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti i manifestanti, di rinunciare in ogni caso alla vergogna della pena di morte come misura repressiva". "Il mio cordoglio è per chi ha perso la vita durante le manifestazioni", ha aggiunto su X Tajani ricordando che "l'Italia, insieme ai partner europei, è protagonista di una pressante azione diplomatica per portare rapidamente a una soluzione positiva della crisi, rispettosa delle aspirazioni del popolo iraniano e della incolumità dei suoi cittadini".