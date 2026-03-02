Giornale di Brescia
Italia e Estero

Tajani, governo crede in diplomazia per l'Iran, anche quando è difficile

ROMA, 02 MAR - "Il Governo italiano continuerà a fare la sua parte. Con lucidità. Con determinazione. Con senso di responsabilità. Crediamo nella diplomazia. Anche quando sembra difficile. Anche quando sembra lontana. Ogni crisi richiede il ricorso al dialogo e al negoziato. Continueremo a lavorare senza sosta perché quel momento arrivi il prima possibile". Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso dell'audizione delle commissioni riunite di Camera e Senato sulla situazione del Golfo.

