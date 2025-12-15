Tajani, gli Usa non possono fare a meno dell'Europa e viceversa

ROMA, 15 DIC - "Il governo ha instaurato da subito relazioni eccellenti con la nuova amministrazione Usa" e "la nostra posizione è chiara: l'Usa non può fare a meno dell'Europa e l'Europa non può fare meno degli Usa. Sulla base di questo assunto l'Italia è in prima linea per alimentare le relazioni tra le due sponde dell'Atlantico". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in apertura della Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori alla Farnesina.