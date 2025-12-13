Tajani, Gedi? C'è libero mercato, ma meglio se resta in mani italiane

ROMA, 13 DIC - "Io credo nel libero mercato. Certo se i quotidiani italiani rimangono in mani italiane è meglio. Però è il libero mercato che decide, se non ci sono violazioni di legge". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo aver partecipato al Giubileo della Diplomazia italiana in Vaticano in merito alle vicende del gruppo Gedi. "Se la stampa italiana rimane in mani italiane è meglio per tutti, per la libertà d'informazione, per un interesse nazionale però c'è sempre il libero mercato. Capisco le preoccupazioni, c'è stato un incontro con Barachini per affrontare la situazione. Speriamo che le cose volgano al meglio, si possano conservare i posti di lavoro e si possa sempre e comunque garantire l'indipendenza di ogni giornale: lo dico da giornalista, la libertà di stampa è un pilastro delle democrazie. Se nel nostro paese c'è pluralismo di opinioni è meglio".