Tajani, fra amici come Usa e Italia servono rispetto e lealtà

BERLINO, 15 APR - "Io credo che debba essere sempre tenuto in conto che un rapporto di alleanza e di amicizia come quello fra l'Italia e gli Stati Uniti debba essere fatto di lealtà e rispetto". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Berlino, rispondendo alla stampa italiana sulle affermazioni di Donald Trump. "Cosa che noi abbiamo sempre fatto", ha aggiunto.