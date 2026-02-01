Tajani, forze politiche isolino violenti ed approvino pacchetto sicurezza

ROMA, 01 FEB - "Il pacchetto sicurezza del governo è il miglior antidoto per bloccare da subito il tentativo dell'estrema sinistra di riportare la violenza nelle strade delle città italiane. Mai più quello che si è visto ieri a Torino! Mai più quello che abbiamo visto negli anni '70 e '80! Tutte le forze politiche isolino i violenti ed approvino il pacchetto sicurezza. Le istituzioni si uniscano a sostegno della democrazia e della libertà ed in difesa delle forze dell'ordine". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.