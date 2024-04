Tajani, FI vuole diventare la famiglia dei popolari

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante la seconda riunione della Cabina di regia del Piano Mattei per l'Africa, Roma, 24 aprile 2024. ANSA/UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI/FILIPPO ATTILI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++