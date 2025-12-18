Tajani, Fi un partito democratico, facciamo pure il Congresso

BRUXELLES, 18 DIC - "Facciamolo il Congresso: l'abbiamo già fatto in passato. Forza Italia è un partito democratico...". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, conversando con i giornalisti sul dibattito interno al partito azzurro rilanciato dal presidente della Calabria, Roberto Occhiuto. "Sia chiaro che non ho nemici, da nessuna parte". ha aggiunto prima di lasciare la riunione del Ppe pre-summit.