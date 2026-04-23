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Italia e Estero

Tajani, favorevoli a restrizioni all'import che finanzia coloni estremisti

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ROMA, 23 APR - "Le cose in Cisgiordania non vanno bene, devono cambiare e lo abbiamo detto chiaramente: la politica degli insediamenti deve finire, come devono finire le violenze dei coloni estremisti. Vorrei anticipare a quest'aula che, insieme ad alcuni partner europei, stiamo valutando positivamente anche l'ipotesi di restrizioni alle importazioni dei beni prodotti nei Territori occupati della Cisgiordania; una misura che colpisce le fonti di finanziamento delle reti dei coloni estremisti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al question time al Senato.

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