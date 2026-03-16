Tajani, favorevoli a rafforzare Aspides ma cambiare il mandato è complesso

BRUXELLES, 16 MAR - L'Italia è "favorevole" al rafforzamento della missione europea Aspides che opera nel Mar Rosso ma giudica "complesso" cambiare il mandato, per includere l'intervento nello stretto di Hormuz. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Bruxelles. "Continueremo a lavorare in quella direzione, siamo disposti anche a rinforzare la missione Aspides e la missione Atalanta. Però non mi pare che siano missioni che si possono allargare allo stretto di Hormuz, anche perché sono missioni che hanno il compito uno di anti-periateria e l'altra difensivo".