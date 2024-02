Tajani, 'favorevole a proposta commissario Ue alla Difesa'

MONACO DI BAVIERA, 17 FEB - "Ho ascoltato le dichiarazioni di Von der Leyen sulla sua volontà di voler dar vita a un commissario europeo alla Difesa. E' una proposta che mi vede assolutamente favorevole, senza una difesa europea non possiamo essere protagonisti in maniera paritaria nella Nato e non possiamo avere azione efficace di politica estera". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in conferenza stampa alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.