Tajani, 'evidentemente qualcosa nella sicurezza non ha funzionato'

CRANS-MONTANA, 02 GEN - "Mi pare privo di senso mettere fuochi pirotecnici in un posto al chiuso. Evidentemente qualcosa non ha funzionato" sul piano della sicurezza. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti a Crans-Montana. "Il disastro mi porta a pensare che qualcosa non ha funzionato", ha sottolineato.

