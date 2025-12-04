Tajani, entro l'anno dl armi, politica estera di Chigi-Farnesina

ROMA, 04 DIC - Sulle armi all'Ucraina "la posizione é quella indicata dal presidente del Consiglio che io condivido. Prima della fine dell'anno si approverà il testo".Così il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando a margine del convegno sulla giustizia organizzato da FI a Montecitorio. E incalzato sulla diversa posizione dell'altro vicepremier Matteo Salvini, Tajani ha ribadito: "La politica estera e' di competenza del presidente del Consiglio e del ministro degli Esteri".