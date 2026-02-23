Giornale di Brescia
Tajani e Lollobrigida, 'l'Italia candida Martina alla guida della Fao'

BRUXELLES, 23 FEB - "Il governo italiano ha deciso di candidare Maurizio Martina alla guida della Fao". Lo hanno annunciato il vicepremier Antonio Tajani e il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, durante un punto stampa congiunto a Bruxelles. "Oggi al Consiglio Agrifish presenteremo la sua candidatura, ci saranno probabilmente altre candidature europee, noi chiederemo una posizione unitaria dell'Europa rispetto ad altre posizioni, altrettanto autorevoli di altri esponenti a livello mondiale, ma crediamo che Martina abbia ben rappresentato l'Italia" in questi anni alla Fao, ha evidenziato Lollobrigida.

