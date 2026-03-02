Tajani, domani rientreranno i 200 studenti minorenni
ROMA, 02 MAR - EMBED START Image {id: "editor_0"} Il ministro degli Esteri Antonio Tajani partecipa alla videoconferenza con gli Ambasciatori dellÂ’area del Golfo, Roma, 02 marzo 2026. ANSA/FABIO CIMAGLIA EMBED END Image {id: "editor_0"} "Vorrei condividere alcune buone notizie. Su nostra richiesta domani le Autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano per il rientro del gruppo di circa 200 studenti minorenni che si trovano nel Paese". Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione nelle commissioni di Camera e Senato sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico.
