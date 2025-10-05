Giornale di Brescia
Tajani, domani charter con ultimi 15 italiani Flotilla

Antonio Tajani Ministro degli affari esteri per la cooperazione internazionale partecipa all’Evento del Festival Nazionale di Economia Civile nel salone dei 500 in Palazzo VecchioFirenze, Firenze 04 Ottobre 2025 ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI
ROMA, 05 OTT - "Gli ultimi 15 italiani della Flottilla rimasti in Israele partiranno domani con un volo charter per Atene. Saranno assistiti dalla nostra Ambasciata sia alla partenza e poi in Grecia nel trasferimento verso l'Italia". Lo annuncia su X Antonio Tajani. "Voglio ringraziare sinceramente tutto il personale del Ministero degli Esteri, i diplomatici in Israele e nelle altre sedi interessate per il capillare lavoro di assistenza compiuto in questi giorni". "Spero che le prossime ore siano decisive per consolidare gli sforzi di pace compiuti dall'amministrazione statunitense. La pace è il nostro obiettivo finale, irrinunciabile: potremo raggiungerla soltanto con un impegno totale di tutti. Un impegno a costruire 2 Stati per 2 popoli, israeliano e palestinese".

