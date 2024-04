Tajani, discutiamo di proposte per sanare piccoli abusi

MATERA, 08 APR - "C'è una proposta di legge di Forza Italia al Senato dedicata alla rigenerazione urbana, nell'ambito della quale si possono sanare piccoli abusi, senza che questo appaia un condono per abusi che possono danneggiare l'ambiente, o dai cittadini che rispettano le regole, un'offesa. La nostra proposta va in questa direzione, discutiamone". Lo ha detto a Matera il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine della giornata conclusiva dell'assemblea annuale della Federazione italiana cuochi. "Noi ci stiamo lavorando da tempo e si può arricchire questo dibattito. Se la proposta che verrà presentata va in questa direzione - ha concluso - saremo favorevoli". Oggi, Tajani è in Basilicata per partecipare anche ad iniziative elettorali a sostegno del governatore uscente, Vito Bardi (Forza Italia), ricandidato dalla coalizione di centrodestra alle Regionali del 21 e 22 aprile.