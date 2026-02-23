Giornale di Brescia
Tajani, 'dagli Usa rassicurazioni sui dazi, puntiamo alla stabilità'

BRUXELLES, 23 FEB - "Ho partecipato da Bruxelles a una importante riunione dei Ministri del Commercio del G7 per porre subito il tema della decisione della Corte Suprema Usa sui dazi. Da parte americana abbiamo ottenuto rassicurazioni sulla volontà di non creare instabilità per le nostre imprese. È importante continuare a lavorare costruttivamente con Washington per una rapida transizione verso il nuovo sistema". Lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X. "Abbiamo un obiettivo comune su entrambe le sponde dell'Atlantico: prevedibilità per le nostre imprese, rafforzamento del partenariato e rinnovato impegno per la crescita", conclude.

BRUXELLES

