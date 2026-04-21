Tajani convoca Paramonov, 'gravissimi gli insulti di Solovyov a Meloni'

ROMA, 21 APR - "Ho fatto convocare al Ministero degli Esteri l'ambasciatore russo Paramonov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore Vladimir Solovyev sulla televisione russa nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al quale va tutta la mia solidarietà e vicinanza". Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.