Tajani, contrario a inviare truppe a combattere in Ucraina

ZAGABRIA, 27 FEB - Il possibile invio di truppe occidentali in Ucraina "è un'idea di Macron" ma "quando si parla di inviare truppe bisogna essere molto prudenti perché non dobbiamo far pensare che siamo in guerra con la Russia. Noi non siamo in guerra con la Russia, difendiamo" l'Ucraina "e nel mio giudizio personale non sono favorevole ad inviare truppe italiane a combattere in Ucraina". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Comitato di coordinamento dei ministri Italia-Croazia a Zagabria.