Tajani, 'contrari a offensiva a Gaza City, rischi per civili'

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani partecipa alla prima celebrazione pubblica del Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino Santo Marciano' nella Basilica Concattedrale di Ferentino, 14 settembre 2025. ANSA / ANTONIO NARDELLI
ROMA, 16 SET - "Abbiamo sempre detto di essere contrari all'offensiva su Gaza per i rischi che corre la popolazione civile, non certo per difendere Hamas che usa gli ostaggi come scudi umani": lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Skytg24. Serve "accelerare i tempi per un cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi senza condizioni e la fine degli attacchi. Si è già vista carneficina in questi mesi a Gaza, non sarà facile".

