Tajani, 'colloquio con Rubio su zone internazionali calde'

CATANIA, 16 GEN - Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha avuto, nel pomeriggio, un nuovo colloquio con il segretario di Stato Usa, Marco Rubio. "Abbiamo affrontato - ha detto il vicepremier - tutte le situazioni più calde del palcoscenico internazionale, dal Venezuela all'Iran, da Gaza all'Ucraina e la Groenlandia. Un lungo colloquio che ha confermato la vicinanza tra Italia e Stati Uniti. Due Paesi che hanno una visione comune. E' stato un colloquio molto positivo, franco cordiale che punta rafforzare le relazioni transatlantiche: il nostro obiettivo è l'unità dell'Occidente per costruire la pace". Tajani ha annunciato a Rubio la sua "partecipazione al vertice convocato il 4 febbraio, dedicato alle materie prime e alle terre rare".

CATANIA

