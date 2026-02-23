Tajani, 'clima positivo con Usa, possibile stessi dazi su nuova base'

BRUXELLES, 23 FEB - "Il clima è piuttosto positivo, durante la riunione del G7 è emerso chiaramente l'interesse americano a non far peggiorare la situazione. Noi siamo favorevoli al dialogo e siamo impegnati a far sì che gli Stati Uniti rispettino l'accordo che era in vigore. Riteniamo che anche con una nuova base giuridica si possa arrivare allo stesso risultato". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, durante un punto stampa a Bruxelles dopo il G7 Commercio, evidenziando che con Washington è stata "avviata una fase di dialogo costruttivo". "Quindi nessuna guerra commerciale, nessun atteggiamento aggressivo", ha aggiunto.