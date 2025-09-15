Giornale di Brescia
Tajani, clima da Br? Ricordiamoci l'omicidio Calabresi

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani partecipa alla prima celebrazione pubblica del Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino Santo Marciano' nella Basilica Concattedrale di Ferentino, 14 settembre 2025. ANSA / ANTONIO NARDELLI
ROMA, 15 SET - "Si è iniziato col criminalizzare le persone, ricordiamo la storia del commissario Calabresi" e "fu tutta una campagna orchestrata contro questo funzionario di polizia" che dopo "venne assassinato". Lo ha ricordato il ministro degli Esteri Antonio rispondendo ad una domanda sul parallelo fatto dal ministro Luca Ciriani, responsabile dei Rapporti con il Parlamento, tra il clima attuale e quello delle Brigate Rosse. "Bisogna stare attenti ad aizzare l'opinione pubblica perché non è detto che sia per forza un militante politico a compiere atti criminali".

