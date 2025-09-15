Tajani, clima da Br? Ricordiamoci l'omicidio Calabresi
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani partecipa alla prima celebrazione pubblica del Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino Santo Marciano' nella Basilica Concattedrale di Ferentino, 14 settembre 2025. ANSA / ANTONIO NARDELLI
AA
ROMA, 15 SET - "Si è iniziato col criminalizzare le persone, ricordiamo la storia del commissario Calabresi" e "fu tutta una campagna orchestrata contro questo funzionario di polizia" che dopo "venne assassinato". Lo ha ricordato il ministro degli Esteri Antonio rispondendo ad una domanda sul parallelo fatto dal ministro Luca Ciriani, responsabile dei Rapporti con il Parlamento, tra il clima attuale e quello delle Brigate Rosse. "Bisogna stare attenti ad aizzare l'opinione pubblica perché non è detto che sia per forza un militante politico a compiere atti criminali".
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti