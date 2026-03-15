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Italia e Estero

Tajani, ci può essere un taglio accise compensato dall'aumento dell'Iva

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ROMA, 15 MAR - "Credo che si debba valutare attentamente come intervenire per impedire che i danni prodotti soprattutto da ciò che accade a Hormuz possano ricadere sui cittadini italiani. Quindi dobbiamo valutare come intervenire sulle accise. Mi pare che ci sia un dibattito aperto per far sì che il costo dell'energia sia sempre contenuto. Ci può essere un taglio delle accise compensato dall'aumento dell'Iva perché aumentano i prezzi e quella potrebbe essere un'idea sulla quale ragionare": lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'evento 'Tg2 - 50 anni di notizie'. "Stiamo lavorando perché si possano dare risposte concrete ai cittadini che non meritano di pagare un prezzo per colpe che non hanno", ha aggiunto il ministro.

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