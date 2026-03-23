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Italia e Estero

Tajani, ci inchiniamo a volontà popolo, noi fatto tutto il possibile

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ROMA, 23 MAR - "Il popolo sovrano si è espresso, e noi ci inchiniamo alla sua volontà. Si è espresso con un grado molto alto di partecipazione e questa, al di là del risultato, è una grande prova di democrazia. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per far comprendere l'importanza di una riforma che avrebbe reso la giustizia più equa e l'Italia più libera. Però gli italiani sono stati di diverso avviso e ne prendiamo atto con il massimo rispetto". Così il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani sul voto del referendum sulla giustizia.

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