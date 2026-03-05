Giornale di Brescia
Tajani, 'chiusa temporaneamente l'ambasciata a Teheran, trasferiti a Baku'

ROMA, 05 MAR - "Per motivi di sicurezza abbiamo deciso di chiudere temporaneamente la nostra ambasciata a Teheran, il personale si trasferisce a Baku". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani annunciando che "Si è appena conclusa la missione che ha" consentito il passaggio di "50 italiani" tra "diplomatici e un gruppo" di concittadini che voleva lasciare l'Iran di "passare il confine azero". Tajani ha ricordato che anche "altri Paesi" hanno chiuso le ambasciate, che "da tempo" era "già stata ridotta la presenza italiana" e che "non abbiamo rotto le relazioni diplomatiche, l'ambasciata a Teheran si trasferisce presso l'ambasciata a Baku".

ROMA

